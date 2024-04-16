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Ali Koç'tan çarpıcı iddia: TFF yöneticileri alt lig kulüplerine maddi destek sözü veriyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF yöneticilerinin alt ligdeki kulüplere maddi destek vaadiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Yayın Tarihi: 16.04.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 22:33
Ali Koç'tan çarpıcı iddia: TFF yöneticileri alt lig kulüplerine maddi destek sözü veriyor

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bugün yapılan toplantının ardından Başkan Ali Koç, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ele alınan konular arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçim tarihi de bulunuyordu. Koç, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirterek, 18 Temmuz tarihini uygun bulmadıklarını ve haziran ayı başında yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. TFF Başkanı'nın aday olmayacağına dair gelen bilgiyi aktaran Koç, aday olması durumunda ise bu hakkı olduğunu vurguladı.

Ancak, Koç'un açıklamalarının en dikkat çekeni TFF yöneticilerinin alt ligdeki kulüplere maddi destek vaadiyle ilgiliydi. Koç, bu durumu "son derece yadırgadıklarını" belirterek, doğru olanın ilgili kişinin istifa etmesi olduğunu dile getirdi.

Ali Koç'un bu çarpıcı iddiası, Türk futbol camiasında geniş yankı bulacak gibi görünüyor.

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