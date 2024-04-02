Ali Koç^tan Erden Timur'a sert sözler: "Yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar...''

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a ağır eleştirilerde bulundu. Koç, kulübün tarihi genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük ailesi olan sevgili Fenerbahçe camiası... Pankartınız tüylerimi diken diken etti. Dik durduk, eğilmedik. Sıkıntı da burada başlıyor. Olağanüstü bir kongreye olağanüstü katılım... Neden olağanüstü diyorum. Anlatacaklarımız çok... Böylesine bir günde, haftaiçi ve mübarek Ramazan olmasına rağmen, çok kısa sürede çağrı yapmamıza rağmen bu katılım için olağanüstü diyorum. Burayı doldurarak düşmana korku, dosta güven verdiniz. Helal olsun sizlere...

Hepimizin bildiği gibi, camia olarak uzun zamandır sadece spor alanında değil hukuki, sosyal, ekonomik alanda büyük bir mücadele vermek zorunda kaldık. Dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek müsabakayı bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha organize bir zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir. Bu yaşananlar, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır.

Bizlere artık 'yeter' dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeterlerden değil. Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız.

Trabzon'da yaşananlar planlı ve organizedir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alsın. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul emniyeti çok daha iyi bir güvenlik önlemi almıştır. Herkesin üstü tek tek aranmıştır. Olması gerektiği gibi...

Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Pasolig kartları tüm takım taraftarına açılmıştır. Tribünlerin en görünen yerinde oturan maskeli gruplar göz ardı edilmiştir. Karadeniz’in insanı merttir. Mert olan tribünde maske ile oturmaz. Devletimiz bunların hesabını soracak mıdır?

Tüm bu yaşananlar bize gösteriyor ki, sanki orası özerk bir bölge, özerk bir cumhuriyet. Acaba biz şiddeti normalleştiren bir ülke haline mi geldik? Orada yaşanan linç teşebbüsleri tamamen göz ardı edilip, futbolcularımızın kendilerini savunması günlerce konuşuluyor. Hayatında kavgaya girmemiş adam, kavga hakkında ders veriyor. Yazıklar olsun size.

Kendilerini savunan futbolcularımız, TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış. Oyuncularımız Trabzon'da armamızı kahramanca temsil etti. Perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların farkındayız.

Yaşanan olayları son derece hafife

alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz! Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar... Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."