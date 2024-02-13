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Ali Koç'tan kritik maç öncesi İsmail Kartal'a sürpriz telefon!

Ali Koç önemli açıklamalarda bulunurken kritik maç üzerine görüşmeler başladı. Alanyaspor karşılaşmasında iki puan kaybeden Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor ile karşılaşması öncesi görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:27
Ali Koç'tan kritik maç öncesi İsmail Kartal'a sürpriz telefon!

Trendyol Süper Lig 25. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe 2-2 beraber kalmasıyla taraflarların beklentisini karşılayamadı. Kadıköy'deki puan kaybının ardından yeniden toparlanıp yarışa kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan da İsmail Kartal'a destek açıklamaları geldi.

KARTAL, ELEŞTİRMELERE HEDEF OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, Alanyaspor maçında kaybedilen iki puanın devamında eleştirilerin hedefinde yer aldı. Tecrübeli teknik direktörün özellikle karşılaşmanın 85. dakikasında Edin Dzeko'yu oyundan çıkararak Ryan Kent'i oyuna alması destek verildi.

ali koç
ALİ KOÇ'A DESTEK GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu eleştirilerinde Teknik Direktör İsmail Kartal'a destek verildiği iddiaları gündeme geldi. Eleştirilerin olmasıyla ben sonuna kadar senin ve takımın yanında olduğunu belirterek bu takımı şampiyon yapacağına inancı tam olduğunu belirtti.

LİSTE YENİLENDİ
Fenerbahçe'de sürpriz isimler gelirken yaşanan gelişmeler üzerine sarı lacivertli takımın kanat ismi Ryan Kent, TFF bildirilen yabancı oyuncu listesine dahil edilmedi. 16 yabancı isim Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereğinden TFF bildirimi yapılarak listede İngiliz oyuncu ile beraber Luan Peres'de yer almadı.

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