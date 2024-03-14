Bist 100
8.914,22 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,23 0,17%
ALTIN
2.221,77 -0,38%

Ali Koç'un sert sözlerine Galatasaray'dan jet yanıt geldi

Bugünkü basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamalara Galatasaray’dan yanıt geldi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:57
Ali Koç'un sert sözlerine Galatasaray'dan jet yanıt geldi

Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un son demeçlerine sosyal ağlar üzerinden verdiği dikkat çekici yanıtla karşılık verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına sosyal medya üzerinden verdiği cevapla futbol gündemine oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada, psikolojik savunma mekanizmaları ve hakem kararlarına atıfta bulunularak, rakip takımın iddialarına karşı çıkıldı ve kamuoyuna gerçeklerin anlatılacağı vurgulandı. Bu durum, futbol dünyasında geniş yankı buldu ve tartışmaları alevlendirdi. İşte o yanıt:

"Psikolojide yansıtma, kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır. TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik.

Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir."

İLGİLİ HABERLER

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi
2
Süper Lig 30. hafta hakemleri belli oldu: İşte haftanın hakemleri
3
FIFA'dan şok karar: Beşiktaş'a tazminat yolu göründü
4
Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle mağlup etti
5
Galatasaray yıldız ismin fişini çekti
6
Mert Hakan'ın PFDK şikayeti TFF'nin masasına geldi
7
Enes Ünal Premier Lig'e damga vurdu

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Öğrenciye toplu ulaşım desteği: Başvuran öğrenciye her ay 1500 TL verilecek

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!