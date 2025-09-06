DOLAR
Ali Koç'un Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı — Fenerbahçe Eylül Seçimi

Ali Koç'un Eylül'deki seçimli olağanüstü genel kurul için hazırladığı yönetim kurulu listesi, kampanya sayfasından duyurularak Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:46
Fenerbahçe Kulübü'nde Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, liste Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildi.

Yönetim Kurulu Aday Listesi

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

