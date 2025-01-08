Ali Koç, Yabancı VAR, Türkiye Kupası ve Transfer Konularını Değerlendirdi

Ali Koç'tan Yabancı VAR Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı VAR hakemi uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Koç, bu uygulamanın yalnızca bir süre için geçerli olacağı ifadesine itiraz ederek, “Yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Kupası Kararı

Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldıklarını ve bunu 19 yaş altı takımlarıyla değil, teknik ekip tarafından belirlenecek uygun kadroyla katılacaklarını duyurdu. “Yabancı VAR kararından sonra katılma kararı aldık, ama işin yönü terse dönerse çekilme hakkımız da var.” diye ekledi.

Transfer İhtiyaçları

Ali Koç, transfer konularını da gündeme getirerek, teknik direktör Jose Mourinho ile gerçekleştirdikleri toplantıda iki stoper ve bir sol bek transferi yapmaları gerektiğini ifade etti. “Jayden ve Becao sezonu kapattı, bu nedenle transfer yapmamız şart.” dedi.

İllegal Bahis ve Karaborsa Bilet İddiaları

Koç, Türkiye'deki illegal bahis ve karaborsa bilet sorununa da dikkat çekerek, bu konuların çözülmesi için toplumsal bir farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Bu mücadeleyi tek başına vermek mümkün değil, ancak biz savaşçı ruhumuzla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Camiasına Mesaj

Fenerbahçe taraftarına ve camiaya seslenen Koç, yaşanan olumsuzlukların, takımın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. “Fenerbahçe taraftarı inanırsa, karşısında hiçbir güç duramaz.” dedi.

Hakem Eleştirileri

Son olarak, hakemlerle ilgili sorunlardan bahseden Koç, “Hiçbir zaman puan kayıplarını sadece hakemlere bağlamadık, ancak hakem hatalarından da fazlasıyla etkilendik.” açıklamalarında bulundu.