DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Ali Koç, Yabancı VAR, Türkiye Kupası ve Transfer Konularını Değerlendirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı VAR uygulamasından Türkiye Kupası'na kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:48
Ali Koç, Yabancı VAR, Türkiye Kupası ve Transfer Konularını Değerlendirdi

Ali Koç'tan Yabancı VAR Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı VAR hakemi uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Koç, bu uygulamanın yalnızca bir süre için geçerli olacağı ifadesine itiraz ederek, “Yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Kupası Kararı

Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldıklarını ve bunu 19 yaş altı takımlarıyla değil, teknik ekip tarafından belirlenecek uygun kadroyla katılacaklarını duyurdu. “Yabancı VAR kararından sonra katılma kararı aldık, ama işin yönü terse dönerse çekilme hakkımız da var.” diye ekledi.

Transfer İhtiyaçları

Ali Koç, transfer konularını da gündeme getirerek, teknik direktör Jose Mourinho ile gerçekleştirdikleri toplantıda iki stoper ve bir sol bek transferi yapmaları gerektiğini ifade etti. “Jayden ve Becao sezonu kapattı, bu nedenle transfer yapmamız şart.” dedi.

İllegal Bahis ve Karaborsa Bilet İddiaları

Koç, Türkiye'deki illegal bahis ve karaborsa bilet sorununa da dikkat çekerek, bu konuların çözülmesi için toplumsal bir farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Bu mücadeleyi tek başına vermek mümkün değil, ancak biz savaşçı ruhumuzla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Camiasına Mesaj

Fenerbahçe taraftarına ve camiaya seslenen Koç, yaşanan olumsuzlukların, takımın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. “Fenerbahçe taraftarı inanırsa, karşısında hiçbir güç duramaz.” dedi.

Hakem Eleştirileri

Son olarak, hakemlerle ilgili sorunlardan bahseden Koç, “Hiçbir zaman puan kayıplarını sadece hakemlere bağlamadık, ancak hakem hatalarından da fazlasıyla etkilendik.” açıklamalarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 Geçti
2
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Ali Koç, Yabancı VAR, Türkiye Kupası ve Transfer Konularını Değerlendirdi
4
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Maçına Hazır
5
Süper Lig'den 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi
6
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finali Garantiledi
7
Montella, Gaziantep FK Tesislerinde Başarı Temennisinde Bulundu

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!