Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi: Fenerbahçe çağı başlıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde büyük heyecan sona erdi. Seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ı büyük bir farkla geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 27 bin 489 oyun kullanıldığı seçimde, Ali Koç 16 bin 464 oy alırken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.



Tarihi Seçimde Rekor Katılım

Bugün (6 Haziran) gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul, Fenerbahçe tarihinde unutulmayacak bir gün olarak kayıtlara geçti. Sabah saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Toplam 27 bin 489 oyun kullanıldığı seçimde, 26 bin 947 oy geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak büyük bir farkla yeniden başkan seçildi.

Ali Koç Üçüncü Dönemine Başlıyor

Ali Koç, kazandığı bu seçimle birlikte Fenerbahçe'deki üçüncü başkanlık dönemine başlayacak. 2018 yılında Aziz Yıldırım'ı büyük bir farkla geride bırakan Koç, bu seçimde de üstünlüğünü korudu. Seçimin ardından yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'yi daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Seçim Sonuçları ve Yönetim Kurulu Listesi

Kullanılan Oy Sayısı: 27.489

Geçerli Oy Sayısı: 26.947

Ali Koç: 16.464

Aziz Yıldırım: 10.483

Fark: 5.981

Ali Koç'un yeni dönemdeki yönetim kurulu asil ve yedek listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil Liste:

Hamdi Akın

Hulusi Belgü

Nevres Erol Bilecik

Hüseyin Bozkurt

Mehmet Salih Dereli

Esin Güral Argat

Ali Acun Ilıcalı

Korkut Nedim Keçeli

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Acar Sertaç Komsuoğlu

Sait Ergun Özen

Fethi Pekin

Mustafa Hakan Safi

Yedek Liste:

Ali Alper Alpoğlu

Selma Perihan Altay Rodopman

Mustafa Kemal Danabaş

Eren Ali Dişli

Özgür Özaktaç

Cenk Öztanık

Rıfat Perahya

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsüye birlikte çıkarak tarihi bir fotoğraf verdi. Birbirlerine sarılan iki isim, kongre üyelerini selamladı.

Ali Koç: "Fenerbahçe Çağı Başlıyor"

Ali Koç, yeniden başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiklerini belirtti. Koç, "Bugün yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor" dedi. Koç, Fenerbahçe'nin başarısı için birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, sosyal medyada kulüp içi eleştirilerin son bulması gerektiğini vurguladı.

Seçim Sonrası Hedefler

Ali Koç, konuşmasında ayrıca Fenerbahçe'yi daha ileriye taşımak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Özellikle rakiplere karşı birlik olmanın önemine değinen Koç, "Artık Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun" diyerek yeni dönemde büyük hedeflere ulaşacaklarının sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlarken, Ali Koç liderliğindeki yönetimin neler yapacağı hangi transferlerin yapılacağı merakla bekleniyor.