Ali Poyraz Uzdemir Kazakistan'da Dünya Yaş Grupları'nda Gümüş Madalya

Milli satranççı Usta adayı (CM) Ali Poyraz Uzdemir, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı.

Yarışma Detayları

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Almatı kentindeki organizasyonda 86 ülkeden 8, 10 ve 12 yaş kategorilerinde 841 sporcu mücadele etti.

Ali Poyraz Uzdemir, 12 yaş grubunda 9 puan toplayıp eşitlik bozma kriterine göre ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Diğer Türk Sporcuların Sonuçları

Şampiyonada, kategorilerinde Ömer Taha Dede 7,5 puanla 16'ncı, Timur Batu Karakaya 4,5 puanla 103'üncü, Alya Beren Candan 7 puanla 14'üncü oldu.

Ada Zeynep Köken 5 puanla 58'inci, CM Efe Aynaoğlu 7,5 puanla 23'üncü, Tomris Hilal Örten 5 puanla 72'nci sırada yer aldı.

CM Murat Kutay Göktürk 7 puanla 30'uncu, Mustafa Demirkan 6 puanla 68'inci, Beren Çetin 6 puanla 49'uncu oldu.

Maya Şahin 5,5 puanla 58'inci, Elif Ayça Ersoy ise 5 puanla 77. sırada yer aldı.

