Ali Şen taburcu edildi: Eski Fenerbahçe Başkanı evde tedavisine devam edecek

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Acıbadem Bodrum Hastanesi'ndeki 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi; evde tedavi süreci devam edecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:18
86 yaşındaki Ali Şen, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde 13 Ağustos Çarşamba günü rahatsızlanarak enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanedeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Yetkililer, Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavisine evinde devam edileceğini bildirdi.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.

