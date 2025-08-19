Ali Şen taburcu edildi: Eski Fenerbahçe Başkanı evde tedavisine devam edecek

Ali Şen taburcu edildi

Eski Fenerbahçe başkanı tedavisine evde devam edecek

86 yaşındaki Ali Şen, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde 13 Ağustos Çarşamba günü rahatsızlanarak enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanedeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Yetkililer, Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavisine evinde devam edileceğini bildirdi.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.