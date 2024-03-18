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Ali Yerlikaya, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan saldırıya tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor taraftarları tarafından saldırıya uğramasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:01
Ali Yerlikaya, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan saldırıya tepki gösterdi

Trabzonsporlu taraftarların maç sonrası sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." şeklinde konuştu.

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