Aliağa FK, Burak Süleyman'ı 1.5 Yıl İçin Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, son olarak Manisa FK'da oynayan 31 yaşındaki forvet Burak Süleyman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:02
Aliağa FK, Burak Süleyman'ı 1.5 Yıl İçin Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Burak Süleyman’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi transferde hız kesmiyor

Aliağa FK, son olarak Manisa FK formasını giyen 31 yaşındaki forvet Burak Süleyman’ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle takımda yer alan İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İzmir ekibi, daha sonra takviye çalışmalarına ağırlık verdi.

İlk olarak sol beke 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Alberk Koç’u transfer eden sarı-siyahlılar, şimdi de hücum hattına takviye yaptı. İzmir ekibi, Manisa FK forması giyen Burak Süleyman’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa FK forması giyen hücum oyuncusu Burak Süleyman’la 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Burak Süleyman’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz"

ALİAĞA FK, SON OLARAK MANİSA FK FORMASI GİYEN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BURAK SÜLEYMAN’I...

ALİAĞA FK, SON OLARAK MANİSA FK FORMASI GİYEN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BURAK SÜLEYMAN’I KADROSUNA KATTI.

ALİAĞA FK, SON OLARAK MANİSA FK FORMASI GİYEN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BURAK SÜLEYMAN’I...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Altıparmak: "Rey Manaj’ı Çok Fazla İstiyoruz" - Sivasspor Hazırlıkları
2
Elazığspor'da Yeni Transferlerin Forma Numaraları Açıklandı
3
Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı
4
Akdeniz Belediye Spor 4 Kategoride Liderlik Koltuğunda
5
Salihli Genç Dartçılardan Gururlandıran Başarı: Şahin Şen Lisesi İl Üçüncüsü
6
Aliağa FK, Burak Süleyman'ı 1.5 Yıl İçin Kadrosuna Kattı
7
Aydın'da Gençler (A/B) Halter Müsabakaları Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları