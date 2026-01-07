Aliağa FK, Burak Süleyman'ı 1.5 Yıl İçin Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Burak Süleyman’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi transferde hız kesmiyor

Aliağa FK, son olarak Manisa FK formasını giyen 31 yaşındaki forvet Burak Süleyman’ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle takımda yer alan İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İzmir ekibi, daha sonra takviye çalışmalarına ağırlık verdi.

İlk olarak sol beke 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Alberk Koç’u transfer eden sarı-siyahlılar, şimdi de hücum hattına takviye yaptı. İzmir ekibi, Manisa FK forması giyen Burak Süleyman’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa FK forması giyen hücum oyuncusu Burak Süleyman’la 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Burak Süleyman’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz"

ALİAĞA FK, SON OLARAK MANİSA FK FORMASI GİYEN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BURAK SÜLEYMAN’I KADROSUNA KATTI.