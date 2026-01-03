Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini feshetti

Samsunspor, Anthony Musaba ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşan kanat oyuncusu Anthony Musaba ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Gece saatlerinde iletilen karar, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte gerçekleşen ilk ayrılık oldu.

Musaba'nın sözleşme ve performans verileri

Sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Musaba, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday'den transfer edilmişti. Samsunspor formasıyla yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Takımdaki diğer ayrılık ihtimalleri

Kırmızı-beyazlılarda bu transfer döneminde Norveç ekibi Molde'den 6 aylığına kiralanan Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın sözleşmesi 15 Ocak'tan sonra sona erecek. Ayrıca takımın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu ile de bu transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

