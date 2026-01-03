DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini feshetti

Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba ile karşılıklı fesih kararı aldı; TFF'ye bildirildi. Musaba 22 maçta 6 gol, 3 asist kaydetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:37
Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini feshetti

Samsunspor, Anthony Musaba ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşan kanat oyuncusu Anthony Musaba ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Gece saatlerinde iletilen karar, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte gerçekleşen ilk ayrılık oldu.

Musaba'nın sözleşme ve performans verileri

Sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Musaba, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday'den transfer edilmişti. Samsunspor formasıyla yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Takımdaki diğer ayrılık ihtimalleri

Kırmızı-beyazlılarda bu transfer döneminde Norveç ekibi Molde'den 6 aylığına kiralanan Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın sözleşmesi 15 Ocak'tan sonra sona erecek. Ayrıca takımın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu ile de bu transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

SAMSUNSPOR’DA FENERBAHÇE İLE ANLAŞAN HOLLANDALI KANAT OYUNCUSU ANTHONY MUSABA İLE KARŞILIKLI...

SAMSUNSPOR’DA FENERBAHÇE İLE ANLAŞAN HOLLANDALI KANAT OYUNCUSU ANTHONY MUSABA İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAYA VARILARAK SÖZLEŞMENİN FESHEDİLDİĞİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NA (TFF) BİLDİRİLDİ.

SAMSUNSPOR’DA FENERBAHÇE İLE ANLAŞAN HOLLANDALI KANAT OYUNCUSU ANTHONY MUSABA İLE KARŞILIKLI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Atletizme İlgi Artıyor: Spor Okulları'na Yoğun Talep
2
Aydın'da 2 Ayda 200 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Yüzme Öğrendi
3
Ahmet Akın'dan TBF'ye Ziyaret: Balıkesir Basketbolu İçin İş Birliği
4
Söğütspor Gemlikspor Deplasmanına Hazır — BAL 13. Hafta
5
Karşıyaka Basketbol, 14. Haftada Tofaş'ı Uzatmada 107-101 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı
6
Bilecik’te Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Devam Ediyor
7
Euroleague 19. Hafta: Fenerbahçe 108-93 Baskonia'yı Yendi, A. Efes Evinde Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları