Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin 5. Fransızı

Matteo Guendouzi, 4.5 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye katıldı; 26 yaşındaki orta saha 2025-2026 ikinci yarısında sarı-lacivert formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:11
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde ikinci hamlesini Matteo Guendouzi ile yaptı. Tecrübeli Fransız orta saha ile kulüp tarihinin beşinci Fransız oyuncusu olarak 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sözleşme ve transfer

Sarı-lacivertliler, Guendouzi ile anlaşılarak futbolcunun 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı. Transfer, kulübün ara dönemdeki kadro güçlendirme adımlarının ikinci aşamasını oluşturuyor.

Kulüp kariyeri

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Guendouzi, profesyonel kariyerine Ligue 1 ekibi Lorient’te başladı. 2018 yazında Premier Lig’e transfer olan futbolcu, ilk sezonunda Arsenal formasıyla toplam 48 karşılaşmada görev aldı; bunların 33'ü Premier Lig maçlarıydı.

Arsenal'deki ikinci sezonunun sonunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Guendouzi, yaz transfer döneminin son günlerinde Alman ekibi Hertha Berlin'e kiralandı. 2021 yazında ise önce Marsilya'ya kiralandı, bir sonraki sezonda bonservisiyle transfer oldu. Marsilya'da kaldığı dönemde 103 maçta forma giyerek 10 gol, 19 asistlik katkı sağladı.

2023-2024 sezonunda İtalya macerası başlayan Guendouzi, 2.5 sezon boyunca mavi-beyazlı takımda görev aldı. Lazio formasıyla toplam 111 mücadelede oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu dönemde 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Serie A'da ise oynadığı 16 maçın tamamına 11'de başladı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.

Milli takım

Guendouzi, Fransa Milli Takımı rotasyonunda yer alan isimlerden biri olarak bugüne kadar 14 kez milli formayı terletti. 2021 yılında Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunda yer aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ise Fransa ile finale kadar yükseldi; turnuva finalinde Arjantin'e karşı oynanan maçta yedek kulübesindeydi.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuları

Guendouzi, sarı-lacivertli ekip tarihinde kayıtlara geçen 5. Fransız futbolcu oldu. Kulübün daha önce formasını giyen Fransız oyuncular şunlar:

Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin

