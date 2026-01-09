Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de: 4,5 yıllık imza

Yayın Tarihi: 09.01.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:00
Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız milli oyuncu, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

Ertan Torunoğulları: "'Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım oluşturacağız' diyordu başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız" dedi.

Devin Özek: "Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı’nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo" şeklinde konuştu.

Matteo Guendouzi: "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız. Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve oluşturduğu büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız" dedi.

Guendouzi ayrıca taraftarlara teşekkür ederek, "Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

