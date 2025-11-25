Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 yenilerek bu sezon turnuvadaki 2. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:59
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0

Maç Özeti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, maçtan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı.

Galatasaray daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetmişti.

Gelecek Program

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

GALATASARAY, UNİON SAİNT-GİLLOİSE KARŞILAŞMASIYLA BU SEZON UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2....

GALATASARAY, UNİON SAİNT-GİLLOİSE KARŞILAŞMASIYLA BU SEZON UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. YENİLGİSİNİ ALDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
2
Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçı: 53'te Girdi, 89'da Kırmızı Kart
3
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0
5
Siirt’te Spor Yatırımları Hızlanıyor
6
TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi
7
Fenerbahçe Beko 66-64 Virtus Bologna | EuroLeague 13. Hafta

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi