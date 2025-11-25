Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0
Maç Özeti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, maçtan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı.
Galatasaray daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetmişti.
Gelecek Program
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
