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Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor

Aliağa Petkimspor, Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefinde kararlı. Takım, kalan 4 maçı kazanmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:45
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor

Aliağa Petkimspor, Çeyrek Final İddiasını Sürdürüyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, Avrupa'da çeyrek final hedefinden vazgeçmiyor. Takımın Başantrenörü Burak Gören, "Son 16'ya gelmeyi bir yeterlilik olarak görmüyorum. İlerlemek için mücadele edeceğiz" diyerek hedeflerini vurguladı.

Önemli Maçlar ve Hedefler

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir yol geçiren Aliağa Petkimspor, 4 maçın tamamını kazanarak çeyrek finale geçmek istiyor. İlk 16 maçında İspanyol temsilcisi BAXI Manresa karşısında 96-87 ve İtalyan takımı Pallacanestro Reggiana karşısında 91-87 gibi iki kritik mağlubiyet aldı.

Aliağa Petkimspor, gruptaki diğer İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife ile sürpriz sonuçlar almak için hem iç hem de dış sahada mücadele edecek. Başantrenör Gören, kulübün tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele ettiğine dikkat çekerek, son 16'nın büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Takımın Motivasyonu ve Zorluklar

Takım oyuncularından Troy Selim Şav, lig ve Avrupa'da oynamanın zorluğuna işaret ederek, "Son 16 bizim için büyük başarı oldu. Şimdi çeyrek finallere kalmak istiyoruz" dedi. Şav, zorlu bir grupta olmalarına rağmen iyi bir takım olduklarını vurguladı.

Oyuncu Yavuz Gültekin ise, Avrupa'ya kalmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti ve son iki maçta yaşadıkları kayıpların şans topları ile ilgili olduğunu dile getirdi. Gültekin, "Hem lig hem de Avrupa oynamak zor; ama son 16'dan da alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp...

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp adını üst tura yazdırmak istiyor. Aliağa Petkimspor oyuncuları antrenmanlarını ENKA Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp...

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp adını üst tura yazdırmak istiyor. Aliağa Petkimspor oyuncuları antrenmanlarını ENKA Spor Salonu'nda sürdürüyor.

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