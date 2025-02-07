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Aliağa Petkimspor, Manisa Basket Maçına Hazırlanıyor

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket ile yapılacak maçın hazırlıklarını ENKA Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:16
Aliağa Petkimspor, Manisa Basket Maçına Hazırlanıyor

Aliağa Petkimspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket ile karşılaşacak olan Aliağa Petkimspor, hazırlıklarına tam hız devam ediyor. Takım, başantrenör Burak Gören yönetiminde ENKA Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştirmekte.

Ağırlık ve Taktik Çalışmaları

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, ardından salonda ağırlık çalışarak fiziksel dayanıklılıklarını artırdı. Çalışmaların devamında taktik ve şut çalışmalarıyla birlikte maç stratejileri üzerine yoğunlaştılar.

Maç Bilgileri

Aliağa Petkimspor, 10 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Manisa Basket'i evinde ağırlayacak. Tüm gözlerin çevrildiği bu önemli karşılaşma için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.

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