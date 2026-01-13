Aliağa Petkimspor, Peristeri Deplasmanında — FIBA Europe Cup'ta Liderlik Mücadelesi

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda yarın Peristeri'ye konuk oluyor; galibiyet çeyrek finale büyük avantaj sağlayacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:46
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu kapsamında yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Peristeri ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Andreas Papandreou Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup etmesi halinde kalan üç maç öncesinde çeyrek finale yükselmek için önemli bir avantaj elde edecek.

Özhan Çıvgın'ın öğrencileri, gruptaki ilk iki karşılaşmada deplasmanda Sassari'yi, iç sahada ise Basket Zaragoza'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

İzmir ekibi, bu maçın ardından rövanşlara başlayacak ve haftaya İtalyan temsilcisi Sassari'yi konuk edecek.

