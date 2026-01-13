Aliağa Petkimspor, Peristeri Deplasmanında — FIBA Europe Cup'ta Liderlik Mücadelesi

Aliağa Petkimspor, Peristeri deplasmanında

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda liderlik mücadelesi

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu kapsamında yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Peristeri ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Andreas Papandreou Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup etmesi halinde kalan üç maç öncesinde çeyrek finale yükselmek için önemli bir avantaj elde edecek.

Özhan Çıvgın'ın öğrencileri, gruptaki ilk iki karşılaşmada deplasmanda Sassari'yi, iç sahada ise Basket Zaragoza'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

İzmir ekibi, bu maçın ardından rövanşlara başlayacak ve haftaya İtalyan temsilcisi Sassari'yi konuk edecek.

ALİAĞA PETKİMSPOR, FIBA EUROPE CUP 2. TUR N GRUBU'NDA YARIN DEPLASMANDA YUNAN TEMSİLCİSİ PERİSTERİ İLE LİDERLİK MÜCADELESİ VERECEK. (ARŞİV)