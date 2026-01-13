Salihli'de Galatasaraylı Taraftarlardan İlkokula Spor Malzemesi Desteği

Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği, Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu'na spor malzemesi bağışı yaptı; teslim töreninde coşkulu görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:59
Dernekten eğitime destek

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Galatasaray Taraftarlar Derneği, eğitim-öğretime katkı sağlamak amacıyla Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Spor malzemeleri, dernek Başkanı Uğur Özçelik ile yönetim kurulu üyeleri tarafından okul idaresine teslim edildi. Okulun yaklaşık %90 öğrencisinin Galatasaray taraftarı olması, teslim anlarında renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Teslim töreninde mesaj

Tören sırasında konuşan Dernek Başkanı Uğur Özçelik, derneğin sosyal sorumluluk projelerini düzenli aralıklarla sürdüreceğini belirterek, "Okulumuzun müdürü, öğretmen kadrosu ve öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun Galatasaraylı olması çok güzel görüntüler ortaya çıkardı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin spor malzemelerini güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Teslimat, okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

