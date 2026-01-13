Kocaeli Takımları Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda Kürsüyü Kaptı

Kocaeli takımları Ankara'da kürsüyü bırakmadı

Ankara’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonasında Kocaeli kulüpleri, toplam 8 kategoride yarışan 26 takım arasında başarılı performanslarıyla öne çıktı. Ümitköy Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşen organizasyona 392 sporcu katıldı ve Kocaeli’den katılan üç kulüp üç farklı kategoride birincilik elde ederek kürsüye ambargo koydu.

Kocaeli kulüpleri ve antrenörleri sahnede

Son yıllarda milli sporcular yetiştiren Kocaeli temsilcileri, aileleri ve destekçileriyle Ankara’da boy gösterdi. Buz41 SK ve Elite Buz Sporları Kulübü, katıldıkları kategorilerde zirveye çıkarak şehirlerine önemli başarılar kazandırdı. Sporcuları çalıştıran antrenörler ise Ece Ongül Küçük, Betül Çelik Bekçi, Simge Yazıcı ve Yelda Akıncı olarak kayda geçti.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeleri bekleniyor

Junior kategorisinde Team Elit Takımı ile Türkiye şampiyonu olan Buz41 Spor Kulübü için mart ayında Polonya’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma vizesi bekleniyor. Elite Buz Sporları Kulübü ise Team Unicorn ile juvenile kategorisinde, Team Unique Novice ile basic novice kategorisinde birinciliğe uzandı.

Altın madalya kazanan Kocaelili sporcular

Buz41 SK — Team Elit Takımı: Ayşe İpek Derin, Ada Yıldırım, Ata Timur Akbulut, Ayşenaz Er, Beyza Bağır, Defne Burmalı, Ecrin Aygün, Ela Hayat Başoğlu, Eylül Görgen, Esila Ünsever, Gupse Kayra Yener, İpek Demirsoy, Mina Naz Göçmen, Muhammet Ali Bozkurt, Nefes Akıncı, Nisa Öztürk, Selin Akbulut ve Volga Yusuf Ada Yılmaz.

Elite Buz Sporları Kulübü — Team Unicorn (juvenile): Ada Nil Ongül, Ada Yıldırım, Artun Akbulak, Ayşe Eloise Arapoğlu, Defne İrkit, Doğa Aytek, Duru Fıçıcıoğlu, Ediz Acar Derin, Efe Ertuğrul Özbek, Fatmanur Türköz, Işıl Kancaparmak, İnci Melek Yıldırım, Masal Beren Oktay, Öykü Sena Özbek, Pelin Sayar, Seher Sürücü ve Yağmur Aktop.

Elite Buz Sporları Kulübü — Team Unique Novice (basic novice): Ada Eligür, Ayşe Mira Bekçi, Beril Arda, Berrin Ergin, Defne Naz Kili, Derin Öklük, Ece Derin Tüfekçioğlu, Ezgi Ayşe Özkurt, İnci Melek Yıldırım, Öykü Sena Özbek, Seher Sürücü, Zeynep Alya Özkara ve İris Tosun.

Şampiyonaya katılan Kocaeli takımları, aldıkları birinciliklerle şehirlerinin buz sporlarındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

KOCAELİ KULÜPLERİ BUZ41 SK VE ELİTE BUZ SPORLARI KULÜBÜ KATILDIKLARI 3 KATEGORİDE DE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.