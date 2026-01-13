Eyüpspor'da Atila Gerin Teknik Direktörlüğe Getirildi

Eyüpspor, yardımcı antrenör Atila Gerin'i teknik direktörlük görevine getirdiğini resmi açıklamayla duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:36
Eyüpspor'da Atila Gerin Teknik Direktörlüğe Getirildi

Eyüpspor'da Atila Gerin teknik direktörlüğe getirildi

Kulüp resmi açıklamayla duyurdu

Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

"Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

EYÜPSPOR, KULÜPTE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖREVİNİ SÜRDÜREN ATİLA GERİN'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK...

EYÜPSPOR, KULÜPTE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖREVİNİ SÜRDÜREN ATİLA GERİN'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

