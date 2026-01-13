Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Furkan Konyalı, masa tenisi branşında Aydın’ı başarıyla temsil ederek Türkiye Küçük Erkekler Milli Takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım kampına davet edildi.

Yetkililerden Tebrik ve Destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, masa tenisinde Aydın adına önemli bir gurur yaşandığını belirtti. Yığmatepe, Furkan Konyalı’nın elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti.

Yığmatepe, genç sporcuların ulusal düzeydeki başarılarının Aydın’daki spor altyapısının geldiği noktayı gösterdiğini vurguladı ve il olarak sporculara her alanda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

