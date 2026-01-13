Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Aydınlı masa tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Küçük Erkekler seçmelerinde Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım kampına davet edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:27
Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Furkan Konyalı, masa tenisi branşında Aydın’ı başarıyla temsil ederek Türkiye Küçük Erkekler Milli Takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım kampına davet edildi.

Yetkililerden Tebrik ve Destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, masa tenisinde Aydın adına önemli bir gurur yaşandığını belirtti. Yığmatepe, Furkan Konyalı’nın elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti.

Yığmatepe, genç sporcuların ulusal düzeydeki başarılarının Aydın’daki spor altyapısının geldiği noktayı gösterdiğini vurguladı ve il olarak sporculara her alanda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

MASA TENİSİ BRANŞINDA AYDIN’I TEMSİL EDEN SPORCU FURKAN KONYALI, TÜRKİYE KÜÇÜK ERKEKLER MİLLİ...

MASA TENİSİ BRANŞINDA AYDIN’I TEMSİL EDEN SPORCU FURKAN KONYALI, TÜRKİYE KÜÇÜK ERKEKLER MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ.

MASA TENİSİ BRANŞINDA AYDIN’I TEMSİL EDEN SPORCU FURKAN KONYALI, TÜRKİYE KÜÇÜK ERKEKLER MİLLİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Çolak’tan Vali İdris Akbıyık’a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' Çocuk Kitabı Hediye
2
Elazığlı Antrenör Akın Keleş’e Milli Görev
3
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük
4
Manisa FK, Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Yenileme Çalışması
5
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu
6
Eyüpspor'da Atila Gerin Teknik Direktörlüğe Getirildi
7
Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları