DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Aliağa Petkimspor, sağlık ve ailevi nedenlerle Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Oyuncu 4 Ağustos'ta imza atmıştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:25
Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Kulüp, sağlık ve ailevi gerekçeleri açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kısa süre önce kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Sean McDermott ile olan sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, oyuncu ile 4 Ağustos tarihinde sözleşme imzalandığını daha önce açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Sezon Hedefi: Şampiyonluk
2
Santarelli'den İspanya Uyarısı: Türkiye, Dünya Şampiyonası'na Zorlu Başlangıç
3
Galatasaray Süper Lig'de 4 bininci gole 5 gol uzakta
4
Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor
5
UEFA Konferans Ligi Play-off'ta İlk Maçlar: Beşiktaş 1-1, Başakşehir 1-2
6
Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'ı Transfer Etti
7
Eski Türkiye Şampiyonu Selami Gül, Çocuklarını Ringlere Hazırlıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım