Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Kulüp, sağlık ve ailevi gerekçeleri açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kısa süre önce kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Sean McDermott ile olan sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, oyuncu ile 4 Ağustos tarihinde sözleşme imzalandığını daha önce açıklamıştı.