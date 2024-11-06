Aliağa Petkimspor, Unicaja'ya Farkla Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Büyüleyen Maç

Aliağa Petkimspor, B Grubu 4. hafta karşılaşmasında, İspanyol ekibi Unicaja'ya 56-108 mağlup oldu. Bu sonuçla, Aliağa Petkimspor gruptaki ikinci yenilgisini alırken, Unicaja 4. galibiyetini elde ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

İlk Çeyrekte Denge

Ev sahibi ekip Aliağa Petkimspor, ilk beş dakikada Tyree ile öne geçse de, konuk takımın Barreiro ve Dedovic gibi etkili oyuncularıyla karşılaşmak zorunda kaldı. İlk çeyreği Aliağa, 14-12 ile önde tamamladı, ancak konuk ekip Kalinoski ve Osetkowski'nin katkılarıyla periyodu 27-18 önde kapadı.

İkinci Periyot Fark Açtı

İkinci periyotta Aliağa Petkimspor yalnızca 4 sayı bulabildi ve bu durum, Unicaja'nın farkı 28 sayıya (48-20) çıkarmasındaki etkenlerden biri oldu. Takımlar soyunma odasına 48-22'lik skorla gitti.

Unicaja İkinci Yarıda Hız Kesti

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Unicaja, farkı 43 sayıya (82-39) kadar çıkardı. Bu çeyrek 82-41 sonuçlandı.

Son Periyotta Sonuç Belli Oldu

Son çeyrekte de kontrolü elinde tutan Unicaja, karşılaşmayı 108-56'lık skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuç, Aliağa Petkimspor için zor bir maçın ardından geldi ve gruptaki mücadeleye olan etkisini artırdı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Unicaja, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi oyuncular sahaya İspanya'daki sel felaketi nedeniyle ellerinde "Güçlü kal İspanya" yazılı pankartla çıktı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Unicaja, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi oyuncular sahaya İspanya'daki sel felaketi nedeniyle ellerinde "Güçlü kal İspanya" yazılı pankartla çıktı.