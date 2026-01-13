Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve Bayrak Yarışları, 10-12 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa Belediyesi destekleriyle Aliağa'da gerçekleştirildi.

Aşağı Şakran Mahallesi ve Aliağa şehir merkezinde üç gün süren şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyona 60 il ve 100 kulüpten yaklaşık bin 300 sporcu katıldı; dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Aliağalı sporcular evlerinde başarıya koştu

Şampiyonada, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 60 Aliağalı sporcu, sergiledikleri performansla beğeni topladı. Üç gün süren zorlu mücadelelerin ardından Aliağalı sporcular 8 Türkiye derecesi elde ederken, 2 sporcu milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Etaplara göre sonuçlar

Şampiyonanın ilk günü Aşağı Şakran Mahallesi'nde gerçekleştirilen klasik mesafe etabında; E20A kategorisinde Kayra Mete Sakaoğlu Türkiye ikincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye dördüncüsü oldu.

İkinci gün Aliağa şehir merkezinde düzenlenen sprint etabında; K21A kategorisinde Büşra Altun Türkiye birincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye üçüncüsü, E18B kategorisinde İbrahim Demirci Türkiye üçüncüsü, E35 kategorisinde Veli Emre Türkiye birincisi oldu.

Üçüncü gün gerçekleştirilen bayrak yarışlarında ise; E16 Takımı ve E35 Takımı Türkiye ikincisi olarak podyuma çıktılar.

Elde edilen dereceler sonucunda Eymen Vatansever (16 yaş) ve Kayra Mete Sakaoğlu (20 yaş), Muğla’da düzenlenecek Milli Takım Kampı'na seçildi. Şampiyonanın final ayağı ise Nisan ayında Denizli'de yapılacak ve milli takım sporcuları bu etap sonunda belirlenecek.

Federasyon ve belediye yetkililerinin değerlendirmeleri

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, organizasyonu değerlendirerek şunları söyledi: "Sporcularımızın hem sportif rekabet yaşaması hem de Anadolu’nun doğal ve kültürel değerlerini tanıması bizim için çok önemli. 3. kademe gibi önemli bir şampiyonayı Aliağa’da gerçekleştirdik. Üç gün boyunca coşkulu, mutlu ve sorunsuz bir yarışma süreci yaşadık. Ev sahipliği için tüm yerel kurumlara teşekkür ediyorum."

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Üç gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 3. kademesini başarıyla tamamladık. Sporcularımızı Aliağa’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu organizasyon sayesinde ilçemizde oryantiring sporuna büyük bir ilgi oluştu. Tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU’NUN 2025-2026 FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 3. KADEME VE BAYRAK YARIŞLARI, 10-12 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA ALİAĞA BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE ALİAĞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.