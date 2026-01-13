Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

10-12 Ocak 2026'da Aliağa'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na yaklaşık 1.300 sporcu katıldı; Aliağalılar 8 Türkiye derecesi, 2 sporcu milli kampa seçildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:50
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve Bayrak Yarışları, 10-12 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa Belediyesi destekleriyle Aliağa'da gerçekleştirildi.

Aşağı Şakran Mahallesi ve Aliağa şehir merkezinde üç gün süren şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyona 60 il ve 100 kulüpten yaklaşık bin 300 sporcu katıldı; dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Aliağalı sporcular evlerinde başarıya koştu

Şampiyonada, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 60 Aliağalı sporcu, sergiledikleri performansla beğeni topladı. Üç gün süren zorlu mücadelelerin ardından Aliağalı sporcular 8 Türkiye derecesi elde ederken, 2 sporcu milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Etaplara göre sonuçlar

Şampiyonanın ilk günü Aşağı Şakran Mahallesi'nde gerçekleştirilen klasik mesafe etabında; E20A kategorisinde Kayra Mete Sakaoğlu Türkiye ikincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye dördüncüsü oldu.

İkinci gün Aliağa şehir merkezinde düzenlenen sprint etabında; K21A kategorisinde Büşra Altun Türkiye birincisi, E16A kategorisinde Eymen Vatansever Türkiye üçüncüsü, E18B kategorisinde İbrahim Demirci Türkiye üçüncüsü, E35 kategorisinde Veli Emre Türkiye birincisi oldu.

Üçüncü gün gerçekleştirilen bayrak yarışlarında ise; E16 Takımı ve E35 Takımı Türkiye ikincisi olarak podyuma çıktılar.

Elde edilen dereceler sonucunda Eymen Vatansever (16 yaş) ve Kayra Mete Sakaoğlu (20 yaş), Muğla’da düzenlenecek Milli Takım Kampı'na seçildi. Şampiyonanın final ayağı ise Nisan ayında Denizli'de yapılacak ve milli takım sporcuları bu etap sonunda belirlenecek.

Federasyon ve belediye yetkililerinin değerlendirmeleri

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, organizasyonu değerlendirerek şunları söyledi: "Sporcularımızın hem sportif rekabet yaşaması hem de Anadolu’nun doğal ve kültürel değerlerini tanıması bizim için çok önemli. 3. kademe gibi önemli bir şampiyonayı Aliağa’da gerçekleştirdik. Üç gün boyunca coşkulu, mutlu ve sorunsuz bir yarışma süreci yaşadık. Ev sahipliği için tüm yerel kurumlara teşekkür ediyorum."

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Üç gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 3. kademesini başarıyla tamamladık. Sporcularımızı Aliağa’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu organizasyon sayesinde ilçemizde oryantiring sporuna büyük bir ilgi oluştu. Tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU’NUN 2025-2026 FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN TÜRKİYE ORYANTİRİNG...

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU’NUN 2025-2026 FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 3. KADEME VE BAYRAK YARIŞLARI, 10-12 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA ALİAĞA BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE ALİAĞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ORGANİZASYONA 60 İL VE 100 KULÜPTEN YAKLAŞIK BİN 300 SPORCU KATILIRKEN, DERECEYE GİREN SPORCULARA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Belediyespor Kütahya’dan 3 Madalyayla Döndü
2
Çayırova Belediyesi - OGM Ormanspor: Federasyon Kupası Çeyrek Finali
3
Malatyalı Sporcular Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonasına Hak Kazandı
4
Altınordu'nun Galibiyetleri Deplasmanda — TFF 2. Lig Beyaz Grup
5
PFDK: Bilecik’te 5 hakeme bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti
6
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
7
Nedim Akbulut Düzcespor'dan İstifa Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları