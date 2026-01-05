Aliağalı oryantiringciler Muğla’dan 8 Türkiye derecesiyle döndü

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 faaliyet takviminde yer alan 14 yaş altı 2. Kademe Türkiye Şampiyonasında, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 30 Aliağalı sporcu başarılı performanslarıyla dikkat çekerek 8 Türkiye derecesi kazandı.

Şampiyona 27-28 Aralık tarihlerinde Muğla’da Akyaka ve Menteşe ilçelerinde, 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi de şampiyona süresince ulaşım desteğiyle sporcuların yanında oldu.

Aliağalı sporculardan; E 8 Kategorisinde Mert Ege Beypınar Türkiye üçüncüsü, E 14A Kategorisinde Efe Günay Türkiye ikincisi, E10 B Kategorisinde Bulut Akbulut Türkiye ikincisi, E14 B Kategorisinde Emre Arslan Türkiye birincisi, E14 B Kategorisinde Kemal Kutlukaya Türkiye ikincisi, E14 B Kategorisinde Halil Alakuşak Türkiye altıncısı, K12 A Kategorisinde Zeynep Irmak Uzdilli Türkiye üçüncüsü, K14 B Kategorisinde Defne Karataş Türkiye Birincisi.

"Aliağa’da büyüyen oryantiring sevgisi ve başarısı bizleri mutlu ediyor"

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü ve İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun şampiyonalar sonrası şunları söyledi:

"Şampiyonaya ilçemizden 30 sporcumuz katılım sağlayarak güzel dereceler elde etmiştir. Aliağa Belediyesi sporcularımızın ulaşımına destek sağladı. Gün geçtikçe Aliağa’da büyüyen Oryantiring sevgisi ve başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Oryantiring kurslarına gelerek lisanslı almaya hak kazanan sporcularımız ilerisi için milli takıma göz kırpıyor"

Oryantiring şampiyonaları, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa’da gerçekleşecek 3. Kademe yarışları ile devam edecek.

