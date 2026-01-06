Deniz Can Çevik Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da

Yalovaspor ve Merkezefendi'de şampiyonluk yaşayan guard Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. 1994 doğumlu, 1.91 m; geçen sezon 9.7 sayı, 2.7 asist.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:46
Türkiye Basketbol Ligi'nde Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile şampiyonluklar yaşayan basketbolcu Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Kariyer ve önceki takımlar

Kariyerinde Türk Telekom, Erokspor ve Mersinspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Çevik, geçtiğimiz sezonu Cedi Osman Basketbol takımında geçirdi.

İstatistikler ve beklentiler

1994 doğumlu ve 1.91 metre boyundaki guard, sezonu 9.7 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Yeni sezonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

