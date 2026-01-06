Salihli'de Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları Başladı

6-8 Ocak 2026'da Salihli'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakalarında 347 sporcu Türkiye Şampiyonası vizesi için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:34
Salihli'de Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları Başladı

Salihli'de Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları başladı

Turnuva detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa’nın Salihli ilçesinde start aldı.

Organizasyon, 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde; Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Aydın, Antalya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinden okul takımları katılıyor.

Erkeklerde 187, kızlarda 160 sporcu olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için filede kıyasıya mücadele ediyor.

Açılış seremonisi ve mesajlar

Açılış seremonisi Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Programa Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: "Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, böyle önemli bir organizasyonun ilçemizde düzenlenmesinden ve sporcularımız ile öğretmenlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Müsabakalara katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyor, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde, kazasız ve sakatlıksız bir turnuva geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Turnuva boyunca maç sonuçları ve gelişmeler sezon boyunca takip edilecek; sporcular Türkiye Şampiyonası vizesi için ter dökecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇLER (A) GRUP...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇLER (A) GRUP MÜSABAKALARI, MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BAŞLADI.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇLER (A) GRUP...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley Milano'yu Ağırlıyor
2
Sakarya'da Spor Yatırımları Meyvesini Verdi: 275 Madalya
3
Salihli'de Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları Başladı
4
Göztepe, Erhan Erentürk Transferinde Hareketlendi
5
Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı
6
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Stat Yüzde 95, "Kalıcı Gelir" Müjdesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları