Salihli'de Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları başladı

Turnuva detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa’nın Salihli ilçesinde start aldı.

Organizasyon, 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde; Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Aydın, Antalya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinden okul takımları katılıyor.

Erkeklerde 187, kızlarda 160 sporcu olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için filede kıyasıya mücadele ediyor.

Açılış seremonisi ve mesajlar

Açılış seremonisi Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Programa Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: "Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, böyle önemli bir organizasyonun ilçemizde düzenlenmesinden ve sporcularımız ile öğretmenlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Müsabakalara katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyor, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde, kazasız ve sakatlıksız bir turnuva geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Turnuva boyunca maç sonuçları ve gelişmeler sezon boyunca takip edilecek; sporcular Türkiye Şampiyonası vizesi için ter dökecek.

