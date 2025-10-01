Alisson Becker en az 2 hafta yok: Chelsea maçını kaçırıyor
Liverpool, kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüp duyurusuna göre 32 yaşındaki kaleci, cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyecek.
Sakatlık Detayı
Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta sakatlanmıştı. Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarışın ardından sakatlanarak oyunu Giorgi Mamardashvili'ye bırakmak zorunda kaldı.
Takımda Diğer Eksik
Aynı maçta sakatlanıp oyundan çıkan Hugo Ekitike'nin de cumartesi günkü Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu belirtildi.