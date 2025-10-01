Alisson Becker en az 2 hafta yok: Chelsea maçını kaçırıyor

Liverpool, kaleci Alisson Becker'in en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını ve cumartesi günkü Chelsea maçını kaçıracağını açıkladı. Hugo Ekitike'nin durumu belirsiz.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:04
Liverpool, kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüp duyurusuna göre 32 yaşındaki kaleci, cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyecek.

Sakatlık Detayı

Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta sakatlanmıştı. Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarışın ardından sakatlanarak oyunu Giorgi Mamardashvili'ye bırakmak zorunda kaldı.

Takımda Diğer Eksik

Aynı maçta sakatlanıp oyundan çıkan Hugo Ekitike'nin de cumartesi günkü Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu belirtildi.

