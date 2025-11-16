Alp Aksoy: 2030'da İlk Türk Formula 1 Pilotu Hedefi

Alp Aksoy: 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olma hedefi

15 yaşındaki milli sporcu Alp Aksoy, Prema Racing ile 2026 sezonunda Formula 4'te yarışacağını ve 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmayı hedeflediğini açıkladı.

Kariyer ve hedefler

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden en genç sporcu olan ve 9 yaşında "milli sporcu" unvanı alan Alp Aksoy, kartingden uluslararası şampiyonalara uzanan bir geçmişe sahip. Türkiye Karting Şampiyonası, WSK Super Master Series, CEE Avrupa Şampiyonası ve FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi prestijli serilerde podyuma çıkan Aksoy, 2026'da Prema Racing ile Formula 4'te yarışmaya hazırlanıyor.

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksoy, "Kısa vadeli hedeflerim Formula 4'te 2026 senesinde İtalya'da şampiyon olmak. Uzun vadeli hedeflerim ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak. Bunun için çok çalışıyorum ve olacağım" dedi.

Baskı, disiplin ve örnek aldığı pilot

10 yıldır kartingde yurt dışında yarıştığını belirten Aksoy, baskı altında sakin kalmayı ve en doğru kararları vermeyi öğrendiğini söyledi. Örnek aldığı pilotun Michael Schumacher olduğunu aktaran Aksoy, "Baskı altında sakin kalmaya çalışıyorum ve en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bunları yapınca da her şey olumlu gidiyor" ifadelerini kullandı.

Prema Racing ile çalışma

Aksoy, Prema Racing'in profesyonel bir yapı olduğunu vurguladı: "Dünyanın en iyi formula takımlarından biri. Özellikle mühendislerle data odasında çok güzel vakit geçiriyoruz. Onlara en iyi geri bildirimi veriyorum. Onlar da arabayı bana göre ayarlamaya çalışıp en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz."

Bir sonraki yarışın iki hafta sonra olduğunu belirten Aksoy, neler olacağını göreceklerini söyledi.

Luca Baldisserri ile çalışma

2007-2015 yılları arasında Scuderia Ferrari'nin Baş Pist Mühendisi olan Luca Baldisserri ile çalışmanın kendisine büyük katkı sağladığını ifade eden Aksoy, "Çok profesyonel. Her şeye çok farklı bakıyor. Datalara da çok farklı bakıyor. Benim neyi yanlış yaptığımı görüp bana söylüyor. Formula 4'te hızlı olmamda bana en çok yardımcı olan kişi" dedi.

Kariyer planları ve kişisel disiplin

Aksoy, 2026'da Formula 4'ü kazanıp, 2027'de Formula 3'te İstanbul'da kazanmayı hedeflediğini ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisi için büyük gurur olacağını belirtti. Ailesinin desteğine teşekkür eden Aksoy, her gün simülatör, spor, refleks çalışmaları ve beslenme düzenine dikkat ederek kendini geliştirdiğini söyledi. "Arkamdan yürüyen çok fazla kişi var. Ne mutlu bana, benim yolumdan ilerliyorlar. Benim önerim, eğer başlarlarsa hiçbir zaman bırakmasınlar ve çok çalışsınlar" diye ekledi.

Antrenör Emir Kalafatoğlu'nun değerlendirmesi

Aksoy ile 7 yaşından beri çalıştığını söyleyen eski milli sporcu ve antrenör Emir Kalafatoğlu, Alp'in kariyer planını vizyoner bir yaklaşımla çizdiklerini aktardı. Kalafatoğlu, Prema ile sözleşme sürecinin zorlu geçtiğini, testlerin 4 farklı pistte 8 gün sürdüğünü ve mental, simülatör ile data testlerinin başarıyla tamamlandığını anlattı.

Kalafatoğlu, "Prema Racing şu anda Formula 1'deki 20 pilotun 7'sini yetiştirmiş bir takım. Yani emin ellerdeyiz, doğru adımları atıyoruz. Şimdi sorumluluklarımız ve hedeflerimiz çok daha büyük. O yüzden çok daha fazla çalışacağız. Alp'in karakteri, yeteneği ve çalışkanlığı doğrultusunda büyük başarılar elde edeceğine eminim. Artık Alp sadece benim değil hepimizin pilotu" dedi.

Kalafatoğlu ayrıca 2025 ve 2026'da 4 farklı seride mücadele edeceklerini, sezonun iki hafta sonra başlayacağını ve ana seralarının 2026 İtalya Formula 4 Şampiyonası olacağını belirtti. Sözleşmenin 1+1 şeklinde olduğunu ve hedefin Formula 4'ten sonra şampiyon olup Formula 3'e geçmek olduğunu ekledi.

Prema'dan Angelo Rosin'in yorumu

Prema Yarış Takımı'nın kurucusu Angelo Rosin, kartingden Formula 4'e geçişin zorluklarına dikkat çekerek pilotlarını her yönüyle hazırladıklarını söyledi. Rosin, "Alp'i çok hızlı ve etkili buluyorum. Günümüzde gençlerin bu tip karakteristik özelliklere sahip olması da kolay değil. Böyle gençleri bulmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Rosin, pilot seçimini bir ekip işi olarak yürüttüklerini, genç pilotları değerlendirirken yaklaşım, yetenek ve teknik yaklaşımlarını göz önünde bulundurduklarını ekledi.

Özetle, Alp Aksoy'un Prema Racing ile 2026'da Formula 4'te yarışma planı ve 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olma hedefi, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada dikkat çekiyor.

