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Alperen Şengün Giresun'da All-Star Sevinci Yarattı

Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star organizasyonuna seçilen en genç Türk basketbolcu olarak memleketi Giresun'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:13
Alperen Şengün Giresun'da All-Star Sevinci Yarattı

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

Giresun'dan Türk basketboluna kazandırılan Alperen Şengün'ün, kentin plaka kodunu yansıtan 28 numaralı formasıyla NBA'de oynaması, Giresunluları gururlandırıyor.

Milli basketbolcunun, All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olması, memleketindeki hemşehrilerine gurur yaşattı.

Alperen Şengün'ü maçlarından ve sosyal medya hesaplarından takip eden esnaf Atilla Unat, Giresunlu basketbolcunun All-Star organizasyonunda yer alması için oy kullandığını söyledi.

Unat, Alperen ile gurur duyduğunu ifade ederek, "All-Star maçını da ilgiyle izleyeceğim" dedi.

Unat, geçmişte Müslüman bir oyuncunun NBA'de yer aldığında çok gururlandıkları dile getirerek, "Mesela Kareem Abdul-Jabbar vardı. NBA maçları bize heyecan verirdi. Şimdi de Alperen Şengün'ün bunların arasına katılması bize çok çok gurur verdi. Bunu gerçekten büyük bir olay olarak düşünüyorum. Allah ona daha çok başarı versin" şeklinde konuştu.

Başka bir Giresunlu Salim Kahveci, Giresun'dan bir Türk'ün organizasyonda yer almasının heyecan verici olduğunu vurguladı. Bunun gençlere örnek olması gerektiğine işaret eden Kahveci, "Basketbola ilgim yok ama Alperen Şengün sayesinde bu oyuna ilgi duymaya başladım. 28 numarası da onurumuz, gururumuz" ifadelerini kullandı.

Giresun'un gururu Bilge Yazıcıoğlu da, NBA All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu Mehmet Okur'un ardından seçilen ikinci oyuncunun Giresunlu olmasından tagurur duyduğunu belirterek, "Hem Giresun'u hem Türkiye'yi temsil ediyor. 28 numaralı forması da Giresunlu olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Ali Haydar Konya ise Alperen Şengün'ün Giresun'u temsil ederek kentin göğsünü kabarttığını belirterek, kendisi ile gurur duyduklarını, sergilediği oyun, asist ve attığı basketleri ilgiyle takip ettiklerini aktardı.

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025...

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesinin sevinci yaşanıyor. Milli basketbolcunun, All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olması memleketindeki hemşehrilerine gurur yaşattı.

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025...

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesinin sevinci yaşanıyor. Milli basketbolcunun, All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olması memleketindeki hemşehrilerine gurur yaşattı.

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