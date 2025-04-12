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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya ile Rövanşı Bekliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası elemlerinde Avusturya'yı yenerek tarihi bir başarı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:42
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya ile Rövanşı Bekliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya ile Rövanşı Bekliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın oynayacakları Avusturya maçı öncesinde umutlu açıklamalarda bulundu.

Amasya'da gerçekleştirilen basın toplantısında Montes, "Yarın oynayacağımız maçla ilgili umudunuz yüksek, istediğimiz gibi bir sonuç alacağız. Takıma güveniyorum," dedi. İlk maçta gösterdikleri performansla ilgili de yorum yapan Montes, "İlk 45-46 dakikalık bölümde istediğimiz her şeyi yaptık ancak son 10 dakikada konsantrasyonumuzu kaybettik," şeklinde konuştu.

Kaptanlardan Hedef: İyi Bir Performans

Takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan, Avusturya karşısında iyi bir performans sergilemenin hedefinde olduklarını belirtti ve "Avusturya’da yaptığımız hataları biliyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandığımızı düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Diğer kaptan Nur Ceren Coşkun Göktepe ise, "Avusturya’daki maçta lider bir şekilde devam ettik ama sonunu getiremedik. Amasya’daki rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir sonuçla ayrılacağız," dedi. Coşkun Göktepe, Amasya'nın kendileri için tanıdık bir yer olduğunu ve sıkı bir destek beklediklerini vurguladı.

A Milli Takım, ilk maçta Avusturya'ya 39-26 mağlup olmuştu. Türkiye, yarınki karşılaşmada rakibini 8 veya daha fazla farkla yenmesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes (ortada) ile takım kaptanları Aslı...

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes (ortada) ile takım kaptanları Aslı İskit Çalışkan (sağda) ve Nur Ceren Coşkun Göktepe (solda), Amasya'da basın toplantısı düzenledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes (ortada) ile takım kaptanları Aslı...

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes (ortada) ile takım kaptanları Aslı İskit Çalışkan (sağda) ve Nur Ceren Coşkun Göktepe (solda), Amasya'da basın toplantısı düzenledi.

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