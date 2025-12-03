Elazığspor'da Adem Çağlayan Dönemi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Elazığspor, Mustafa Sarıgül ile yolların ayrılmasının ardından Adem Çağlayan ile anlaşma sağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da yönetim, gündemine birçok ismi aldıktan sonra tercihini Çağlayan'dan yana kullandı. Genç teknik adam, bordo-beyazlı ekibin bu sezonki 3. teknik direktörü oldu.

1981 Erzurum doğumlu olan Adem Çağlayan, antrenörlük kariyerine BB Erzurumspor'da başladı. Ardından Boluspor, Hekimoğlu Trabzon, Altay ve Pendikspor gibi kulüplerde görev aldı.

Çağlayan daha sonra Ankaraspor, Adana 1954 FK, Yeni Mersin İdman Yurdu, GMG Kastamonuspor ve son olarak Bursaspor'u çalıştırdı. Bursaspor'un başında geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Adem Çağlayan, bu sezon 7. hafta sonunda görevinden ayrıldı.

ELAZIĞSPOR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA SARIGÜL İLE YOLLARIN AYRILMASI SONRASI ADEM ÇAĞLAYAN İLE ANLAŞTI.