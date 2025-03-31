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Trabzonspor'da Danylo Sikan Beklentileri Karşılayamıyor

Trabzonspor'un 6 milyon avro bonservisle transfer ettiği Danylo Sikan, beklentilerin uzağında kaldı. Gol atamadı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:03
Trabzonspor'da Danylo Sikan Beklentileri Karşılayamıyor

Trabzonspor'da Danylo Sikan Beklentileri Karşılayamıyor

Trabzonspor, ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Danylo Sikan ile hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. 23 yaşındaki oyuncu, takıma katıldığı günden bu yana geride kalan süreçte beklenen performansı sergileyemedi.

Maç Sayıları ve Performans

Sikan, bordo-mavili formayla 10 resmi maçta toplam 676 dakika sahada kaldı. Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 180 dakika oynadı. Ancak, bu süreçte gol atma başarısını gösteremedi.

Ligdeki Oyun Süresi

Lig karşılaşmalarında 6 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan, sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda, Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 ve sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Banza'nın Yokluğunda Tercih Edilmedi

Danylo Sikan, Göztepe maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Simon Banza'nın eksikliğinde de ilk 11'de yer bulamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, Banza'nın yerine Enis Destan'a forma verirken, Sikan ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'un hücum hattında kiralık olarak oynayan Simon Banza ile birlikte Danylo Sikan ve Enis Destan görev yapmaya devam ediyor.

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