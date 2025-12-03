Pazarlar Spor Lisesi'nden Güreş ve Yağlı Güreş Projesi

Pazarlar Spor Lisesi, minder ve yağlı güreşi sevdirmek ve sporcu yetiştirmek için yerel destekle önümüzdeki yıl kapsamlı bir proje başlatıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:55
Pazarlar Spor Lisesi'nden Güreş ve Yağlı Güreş Projesi

Pazarlar Spor Lisesi'nden Güreş ve Yağlı Güreş Projesi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Pazarlar Spor Lisesi, minder güreşi ve yağlı güreşi sevdirmek ve yeni sporcular yetiştirmek amacıyla kapsamlı bir proje hazırlıyor.

Okulun başarılı güreşçileri, hem minder güreşi hem de yağlı güreş alanında aktif şekilde spor hayatlarını sürdürüyor. Elde edilen başarılar, okulun güreş branşı için bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Proje ve Hedefler

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, önümüzdeki yıl güreş branşıyla ilgili kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje, yerel yöneticilerin desteğiyle yürütülecek ve kulübün güreşte adından söz ettiren bir merkez olmasını hedefliyor.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güreşi ve yağlı güreşi sevdirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Güreşi ve yağlı güreşi halkımıza ve çocuklarımıza ata sporumuzu sevdirmeyi ve teşvik etmek istiyoruz. Güreşi yaygınlaştırıp güzel bir aşı yaparak, güreş ve yağlı güreşin halk nezdinde de desteklendiği çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl, kulübümüz aracılığıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerle güreş branşında ilçemizin ismini daha sık duyuracağız. Amacımız, hem minder hem de yağlı güreşte bölgeye yetenekli sporcular yetiştirmektir" dedi.

PAZARLAR İLÇESİNDE MİNDER GÜREŞİ VE YAĞLI GÜREŞİ SEVDİRMEK VE SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN PAZARLAR...

PAZARLAR İLÇESİNDE MİNDER GÜREŞİ VE YAĞLI GÜREŞİ SEVDİRMEK VE SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN PAZARLAR SPOR LİSESİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor 6-0 Sarıyer
2
Çorum FK, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı — Ziraat Türkiye Kupası
3
Muhammet Kıratlı İstifa Etti — Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul 19.12.2025'te
4
Galatasaray, Samsunspor Maçına Metin Oktay Tesisleri'nde Hazırlandı
5
Dünya Engelliler Günü’nde Pendik’te Anlamlı Karşılaşma: Hakim ve Savcılar Ampute Futbolcularla Sahaya Çıktı
6
Ziraat Türkiye Kupası | Özbelsan Sivasspor 1-3 Aliağa Futbol Kulübü
7
Düzceli Yüzücüler Trabzon Finalinden Madalyalarla Döndü

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?