Pazarlar Spor Lisesi'nden Güreş ve Yağlı Güreş Projesi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Pazarlar Spor Lisesi, minder güreşi ve yağlı güreşi sevdirmek ve yeni sporcular yetiştirmek amacıyla kapsamlı bir proje hazırlıyor.

Okulun başarılı güreşçileri, hem minder güreşi hem de yağlı güreş alanında aktif şekilde spor hayatlarını sürdürüyor. Elde edilen başarılar, okulun güreş branşı için bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Proje ve Hedefler

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, önümüzdeki yıl güreş branşıyla ilgili kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje, yerel yöneticilerin desteğiyle yürütülecek ve kulübün güreşte adından söz ettiren bir merkez olmasını hedefliyor.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güreşi ve yağlı güreşi sevdirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Güreşi ve yağlı güreşi halkımıza ve çocuklarımıza ata sporumuzu sevdirmeyi ve teşvik etmek istiyoruz. Güreşi yaygınlaştırıp güzel bir aşı yaparak, güreş ve yağlı güreşin halk nezdinde de desteklendiği çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl, kulübümüz aracılığıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerle güreş branşında ilçemizin ismini daha sık duyuracağız. Amacımız, hem minder hem de yağlı güreşte bölgeye yetenekli sporcular yetiştirmektir" dedi.

PAZARLAR İLÇESİNDE MİNDER GÜREŞİ VE YAĞLI GÜREŞİ SEVDİRMEK VE SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN PAZARLAR SPOR LİSESİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.