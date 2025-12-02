Pazarlar’da Tekvando Seferberliği: 100'den Fazla Lisanslı Sporcu Hedefi

Pazarlar’da Tekvando Seferberliği: İlçe Spor Merkezi Olma Yolunda

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Pazarlar Spor Lisesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı spor projesi ilçeyi adeta bir spor merkezine dönüştürüyor. İlkokuldan liseye uzanan tekvando eğitimleri kısa sürede 100’den fazla lisanslı amatör sporcu yetiştirme hedefine kilitlenmiş durumda.

Eğitimler ve Yaygınlaştırma

Deneyimli tekvando hocası Mustafa Ergin rehberliğinde başlayan eğitimlere ilgi yoğun. Sporun tabana yayılması için ilk adım Pazarlar İlkokulu'nda atıldı. Okul Müdürü Mustafa Fatih Eren'in destekleriyle başlayan demo eğitimler, minik öğrencilere disiplin, koordinasyon ve özgüven kazandırıyor.

Proje kapsamı hızla genişliyor; Pazarlar Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra, Sofular İlkokulu ve Sofular Ortaokulu'nda da önümüzdeki hafta demo eğitimleri başlayacak. Bu eğitimlerle tekvando ilçenin dört bir yanına yayılacak.

Hedef ve Destekçiler

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, kurslara katılan tüm öğrencileri lisanslı amatör sporcu kimliğine kavuşturmayı hedefliyor. Kulüp, 2026 yılının ilk ayında bu kurslardan yetişen 100’den fazla lisanslı tekvandocu ile güçlü bir profil oluşturmayı amaçlıyor.

Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp projeyi şu sözlerle özetledi:

"İlçemizdeki her yaştan öğrencimizi sporla buluşturmak, sadece antrenman yaptırmak değil, onlara lisanslı sporcu kimliği kazandırarak resmen birer amatör sporcu ordusu ortaya çıkaracaktır. Pazarlar Spor Lisesi olarak başlattığımız bu seferberlik, Sayın Kaymakamımızdan Belediye Başkanımıza kadar tüm yöneticilerimizin desteğiyle kesin ve güçlü bir başlangıç yapmıştır. 2026’nın ilk ayında 100’den fazla lisanslı sporcumuzla gurur duyacağız."

Projenin ilerlemesinde emeği geçenler arasında Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Çalışkan ve Pazarlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz yer alıyor; kendilerine teşekkür edildi.

Pazarlar Spor Lisesi, sporun gücüyle ilçenin geleceğini daha parlak hale getirme kararlılığını sürdürüyor.

