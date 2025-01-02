Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkileyici 23 sayılık katkısıyla Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti.

NBA, bu akşam 8 karşılaşmayla devam ederken, Batı Konferansı'nda Houston, Toyota Center'da heyecan dolu bir maça ev sahipliği yaptı.

Alperen, yaklaşık 37 dakika oyunda kalarak 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalma ile galibiyette önemli bir rol üstlendi. Houston Rockets'tan Jalen Green 22, Dillon Brooks 19 ve Cam Whitmore 18 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Öte yandan, Dallas Mavericks'te Quentin Grimes 17, Klay Thompson ve Kyrie Irving ise 16'şar sayılı performanslarıyla dikkat çekti. Ancak bu performanslar, takımlarının galibiyetine yetmedi.

Bu sonuçla Houston Rockets, sezon boyunca 22. galibiyetini alırken, Dallas Mavericks ise 14. yenilgisini yaşadı.

Nikola Jokic'ten Tarihi Performans

NBA'de bir diğer dikkat çeken performans ise Denver Nuggets'tan Nikola Jokic'ten geldi. Ball Arena'da oynanan karşılaşmada, Jokic triple-double yaparak takımının Atlanta Hawks'ı 139-120'lik skorla mağlup etmesini sağladı.

Nikola Jokic, 29 dakika 31 saniye sahada kalarak 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ayrıca Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın 21'er, Russell Westbrook'un 16 sayısı galibiyette ön plana çıktı.

Atlanta'da ise Trae Young'un 30, De'Andre Hunter'ın 20 sayısı yeterli olmadı ve Atlanta Hawks 16. mağlubiyetini aldı.

New York Knicks Üst Üste 9. Galibiyetini Aldı

New York Knicks, sahasında Utah Jazz'ı 119-103 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini elde etti. Madison Square Garden'da gerçekleşen mücadelede Karl-Anthony Towns 31 sayı, 21 ribauntla "double double" yaparak geceye damgasını vurdu.

Ayrıca Mikal Bridges 27, OG Anunoby ise 22 sayıyla takıma katkıda bulundu. Utah'ta Jordan Clarkson ve Collin Sexton 25 sayıyla mücadele etti ancak bu, yenilgiyi engelleyemedi.

New York Knicks, toplamda 24. galibiyetini alırken, Utah Jazz 25. kez mağlup oldu.

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