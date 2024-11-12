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Alperen Şengün'le Houston Rockets, Wizards'ı 107-92 Yendi

Alperen Şengün, 27 sayı ve 17 ribauntla Rockets'ı Wizards karşısında galibiyete taşırken, 8. 'double-double'ını yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:32
Alperen Şengün'le Houston Rockets, Wizards'ı 107-92 Yendi

Alperen Şengün'le Houston Rockets, Wizards'ı 107-92 Yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparak öne çıktığı maçta Washington Wizards'ı 107-92 mağlup etti.

Rockets, konuk ettiği Wizards karşısında 31 dakika sahada kalan Alperen'in 27 sayı, 17 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla gösterdiği performansla sezonun 7. galibiyetini elde etti. Bu, Alperen'in sezon boyunca 11. maçındaki 8. "double-double"ı oldu.

Rockets'ta ayrıca Jalen Green 18 ve Amen Thompson 13 sayıyla takıma destek verdi. Öte yandan Wizards'da Kyle Kuzma 18 ve Corey Kispert 12 sayıyla mücadele etti ancak ekip, 7. mağlubiyetinden kurtulamadı.

Cavaliers Deplasmanda Kazandı

Diğer bir maçta ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-113 yenerek 12. maçında da yenilgi yüzü görmedi. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36 sayı ve 8 ribaunt ile ön plana çıkarken, Darius Garland 17 sayı ve 5 asistle katkı sağladı.

Bulls takımında Zach LaVine 26, Nikola Vucevic ve Coby White ise 20'şer sayı kaydetti.

NBA'da Diğer Sonuçlar

  • San Antonio Spurs - Sacramento Kings: 116-96
  • Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers: 134-128
  • New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets: 105-107

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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