Alperen Şengün NBA All-Star 2025 Takımında Yıldızlarla Beraber

Alperen Şengün'ün NBA All-Star Takım Kadrosu Açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonunda yer alacak olan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı belli oldu. Houston Rockets'ın 22 yaşındaki yıldızı, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell gibi dünyaca ünlü oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.

All-Star Organizasyonunun Detayları

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat tarihinde San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte Alperen Şengün'ün performansı merakla bekleniyor.