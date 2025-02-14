Alperen Şengün'ün Double-Double'ı Yetersiz Kaldı, Rockets Warriors'a Yenildi

Rockets, Warriors'a Yenilerek Playoff Umutlarını Zayıflattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkileyici 'double-double' performansına rağmen Golden State Warriors'a 105-98 mağlup oldu. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Rockets, sahasında konuk ettiği Warriors karşısında 7 sayı farkla geri düştü.

Alperen Şengün'ün Performansı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak dikkat çekti. Rockets'tan Aaron Holiday ise 25 sayıyla takımına katkı sağladı.

Warriors'ın Galibiyetinde Curry'nin Rolü

Warriors takımında Stephen Curry, 27 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi oldu ve takımının galibiyetine katkıda bulundu. Curry, devre arasında All-Star seçilmesi heyecanını yaşarken, Rockets ise arka arkaya alınan yenilgilerle zor günler geçiriyor.

All-Star Heyecanı

22 yaşındaki Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star organizasyonu için Chuck Takımı'nda Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell ile birlikte sahaya çıkacak. Bu önemli etkinlik, 16 Şubat’ta San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleşecek.

Diğer Maçlarda Öne Çıkanlar

Thunder'ın Galibiyet Serisi Sona Erdi

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 116-101 yenilerek, yedi maçlık galibiyet serisine son verdi. Timberwolves'ta Naz Reid 27, Anthony Edwards ise 23 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

CJ McCollum Maçın Kahramanı

New Orleans Pelicans, Sacramento Kings karşısında uzatmalara giden zorlu karşılaşmayı 140-133 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Pelicans'ta CJ McCollum, 43 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Kings'te Zach LaVine 32 sayı kaydetti.

Maç Sonuçları