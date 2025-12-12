DOLAR
Büyükler Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi: ASKİ Zirvede

Gaziantep’te tamamlanan şampiyonada Ankara ASKİ grekoromen ve kadınlarda birinci oldu; kilolarda dereceye giren sporcular belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:31
Büyükler Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Gaziantep’te Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında final müsabakaları tamamlandı. Müsabakaların ardından sıkletlerde dereceye giren sporcular kupalarını aldı ve takım sıralaması netleşti.

Takım Sıralaması

Grekoromen: Ankara ASKİ 179 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 151 puanla ikinci, Kayseri Şeker 120 puanla üçüncü oldu.

Kadınlar: Ankara ASKİ 160 puanla birinci, Yalova Termal 149 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 138 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen Stil Sonuçları

55kg
1. Muhammet Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
2. Ömer Faruk Tok (Ankara TEİAŞ)
3. Adem Burak Uzun (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
3. Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediyesi)

63kg
1. Enes Başar (Ankara ASKİ)
2. Hakan Kızılaslan (Kayseri Şeker)
3. Veysel Sarıkurt(Ankara TEİAŞ)
3. Servet Angı (Kayseri Şeker)

72kg
1. Muhammed Ali Göçmen (Ankara ASKİ)
2. Cengiz Arslan (Ankara Keçiören)
3. Furkan Yıldız (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
3. Selçuk Can (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

82kg
1. Yüksel Sarıçicek (Ankara ASKİ)
2. İsmail Gün (Ankara ASKİ)
3. Ömer Can Doğan (Ankara ASKİ)
3. Veli Yılmaz (Ankara TEİAŞ)

Kadınlar Sonuçları

53kg
1. Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2. Sümeyye Zeybek (Antalya ATS)
3. Fatma Yılmaz (Afyon Sinanpaşa)
3. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

57kg
1. Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2. Emine Çakmak (Yalova Termal)
3. Eda Tekin Uysal (Ankara ASKİ)
3. Nazar Kaya (Ankara ASKİ)

62kg
1. Sevim Akbaş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)
2. Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
3. Özlem Çelikaslan (Edirne Serhatşehri)
3. Gülsüm Bingöl (Ankara ASKİ)

68kg
1. Ayşe Erkan (Yalova Termal)
2. Güler Yağmur Türkoğlu (Samsun Tekke)
3. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)
3. Beyzanur Erduman (Yozgat İl Özel İdaresi)

76kg
1. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdaresi)
2. Mehtap Gültekin Hatioğlu (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)
3. Ayşegül Özbege (Ankara ASKİ)
3. Bükrenaz Sert (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

