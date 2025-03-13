Rangers vs Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi Rövanşında Tüm Detaylar

Rangers ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:55
Rangers vs Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi Rövanşında Tüm Detaylar

Rangers ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında önemli bir mücadele gerçekleşecek. Maçın detayları ve kadrolar belli oldu.

Maç Detayları

Stat: Ibrox

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Takım Kadroları

Rangers Kadrosu: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe Kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Her iki takımın da şansını eşit olarak gördüğü bu karşılaşmada, futbolseverler büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor.

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