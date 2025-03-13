Rangers vs Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi Rövanşında Tüm Detaylar

Rangers ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında önemli bir mücadele gerçekleşecek. Maçın detayları ve kadrolar belli oldu.
Maç Detayları
Stat: Ibrox
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Takım Kadroları
Rangers Kadrosu: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe Kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Her iki takımın da şansını eşit olarak gördüğü bu karşılaşmada, futbolseverler büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor.