Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray Fırtınası

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), İstanbul'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen şampiyona, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından açıklandı ve 2025 yılının ilk kupalarının da verildiği bir organizasyon oldu.

Kulüpler Arasında Büyük Rekabet

Şampiyonada 13 farklı şehirden 40 kulüp yer aldı ve toplamda 237 kadın ve 642 sporcu mücadele etti. Fenerbahçe, büyük erkekler, büyük kadınlar, 23 yaş altı erkekler, 19 yaş altı kadınlar, 17 yaş altı erkekler ve 15 yaş altı kadınlar kategorilerinde şampiyonluğa uzanarak büyük bir başarı gösterdi.

Galatasaray ve diğer kazananlar

Galatasaray ise 23 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve 15 yaş altı erkeklerde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) birinci olarak dikkat çekti.

Para Kürek Yarışları

Para kürek yarışlarında ise 7 sporcu, PR2 ve PR3 kategorilerinde mücadele etti. PR2 erkeklerde Yiğit Doğukan Bozkurt, PR3 erkeklerde Muharrem Dakın altın madalya kazanarak öne çıktı. Ayrıca, PR3 kadınlarda Yurdagül Dinanet birinciliği elde etti.

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), İstanbul'da yapıldı. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen şampiyonada aynı zamanda 2025 yılının da ilk kupaları verildi.

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), İstanbul'da yapıldı. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen şampiyonada aynı zamanda 2025 yılının da ilk kupaları verildi.