Ömer Erdoğan: "Pozisyonları Değerlendiremedik, Galibiyeti Kovaladık"

Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçta pozisyonları değerlendiremediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:09
Ömer Erdoğan: "Pozisyonları Değerlendiremedik, Galibiyeti Kovaladık"

Sivasspor - Alanyaspor Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Sivasspor - Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Maçın Önemine Dikkat Çekti

Erdoğan, maçın önemini karşılaşma öncesinde oyuncularıyla paylaştığını belirtirken, "Bu maçı kazanmamız durumunda alt sıralardaki takımlarla puan farkını artıracak ve üst gruba yaklaşacaktık" dedi. Ancak bu hedefin gerçekleşmediğini üzülerek ifade etti.

Geriye Dönük Değerlendirmeler

Karşılaşmada girmeleri gereken pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Erdoğan, "Son dakikada direkten dönen top, maçın 1-1 bitmesini sağladı. Galibiyetin yakınındaydık ama bunu başaramadık" şeklinde konuştu.

Daha Üretken Olma Vurgusu

Takımın üçüncü bölgede daha etkili pozisyonlar üretmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Daha çok üretken olmamız lazım. Rakip sahada iyi pas organizasyonlarına ihtiyacımız var" dedi. Takım savunmasını genel anlamda iyi yaptıklarını belirten teknik direktör, "Gol harici rakibe pozisyon vermediğimizi hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

Yeni Transferler ve Kadro Derinliği

Alınan 1 puandan memnun olmadığını söyleyen Erdoğan, yeni oyuncularla kadro derinliğinin artırılması gerektiğini belirtti. "Üç puanlar alarak seri yakalamamız lazım" diyen Erdoğan, transfer çalışmaları kapsamında ofansif bir oyuncu arayışında olduklarını da aktardı.

Pritchard'ın Performansı

Orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın performansını değerlendiren Erdoğan, "Pritchard'dan beklentilerimiz büyük. Bugün sahada iyi mücadelede bulundu" dedi.

İstenilen Oyuncular: Tolga ve Efkan

Erdoğan, kadrolarına kattıkları Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu hakkında da bilgiler verdi. "Tolga ve Efkan bizim istediğimiz oyunculardı. Tolga, tecrübesiyle ve rekabete girmesiyle oyun kalitemizi artıracak" dedi.

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