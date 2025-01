Altay Bayındır, Manchester United'ın Kahramanı Olmayı Başardı

İngiliz Medyası'ndan Altay Bayındır'a Övgü

İngiliz basını, Arsenal'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Federasyon Kupası 3. tur maçında penaltı atışları sonucunda 5-3'lük skorla eleyen Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ı karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

The Sun gazetesi, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu." ifadelerine yer verirken; Mirror gazetesi, "Altay Bayındır, forması için mücadele ediyor. United'ın Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair söylentiler vardı ancak Altay, bu iddiaları çürüttü." şeklindeki yorumlarıyla dikkat çekti.

Altay Bayındır'ın Performansı

BBC haberi, Manchester United'ın galibiyetinde Altay Bayındır’ın ön plana çıktığını vurgulayarak, "Altay Bayındır, 10 kişilik Manchester United'ın gerilimli kupa maçında Arsenal'a karşı alınan galibiyette parladı. Altay, Manchester United'ın ilk kaleci tercihi mi olmalı?" sorgusunu ortaya attı.

Independent gazetesi ise, "Altay Bayındır, Arsenal'a karşı bir dizi muhteşem kurtarış yaparak penaltı atışlarında belirleyici bir rol üstlendi," sözlerini dikkat çekti. Daily Mail, "Altay Bayındır, Kai Havertz'in penaltısını kurtararak Manchester United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu," değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ESPN ekranlarında Altay’ın performansı, "Takım 60 dakikadan fazla bir süre 10 kişi oynarken iki penaltı kurtardı. Altay Bayındır, bir alkışı hak ediyor," cümleleriyle övüldü.

Altay Bayındır'dan Açıklamalar

Maçın oyuncusu seçilen Altay Bayındır, "Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Manchester United'da oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız. Sadece bu harika takıma yardım etmek istiyorum," dedi.

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim de Altay'ın performansını övdü. "Bazen bir haftada hayatınız değişebilir ve bunu Altay'da da görebilirsiniz. O iyi bir adam. Çok çalışıyor ve hayat ona güzel şeyler veriyor," ifadelerini kullandı.