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Altay, İkinci Lig'den 3. Lig'e Düştü

Altay, sezonun bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e düştü. 111 yıllık tarihindeki ikinci küme düşüşünü yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:36
Altay, İkinci Lig'den 3. Lig'e Düştü

Altay, 3. Lig'e Düşüşünü Kabul Etti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından, sezonun bitimine yalnızca iki hafta kala alt lige düştü. Bu sezon zor günler geçiren ve ligin alt sıralarında yer alan İzmir temsilcisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı karşılaşmada arzuladığı sonucu alamadı.

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle birlikte Altay'ın 3. Lig'e düşmesi kesinleşti. Kulüp, 111 yıllık tarihinde üst üste ikinci kez küme düşerek, 8 yıl aradan sonra 3. Lig'e geri döndü.

Altay, bu sezon oynadığı 32 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik ile yalnızca 25 puan toplayabildi. Takımın performansı, taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay...

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala alt lige düştü. Altay'dan Özgür Özkaya (fotoğrafta) karşılaşma sonrası üzüntü yaşadı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay...

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala alt lige düştü. Altay'dan Özgür Özkaya (fotoğrafta) karşılaşma sonrası üzüntü yaşadı.

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