Altay, İskenderunspor'u 1-0 ile Geçti!

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen maçta, Altay, İskenderunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta, taraftarlarından yoksun bir mücadele sergiledi.

Maçın 50. dakikasında Onur Efe'nin kaydettiği golle öne geçen Altay, mücadeleyi 1-0’lık skorla bitirdi. Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 24'e çıkararak düşme hattından uzaklaşma çabası gösterdi.

Yanında, İskenderunspor ise 49 puanda kalarak üst sıralardaki yarışında beklemeye devam ediyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen müsabakada Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İskenderunspor'u konuk etti. Bir pozisyonda Altay'dan Deniz Kadah (ortada), rakibiyle mücadele etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen müsabakada Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İskenderunspor'u konuk etti. Bir pozisyonda Altay'dan Deniz Kadah (ortada), rakibiyle mücadele etti.