Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor

Altekma, CEV Challenge Kupası 16’lı finaller turunun ikinci maçında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport’u yarın İzmir’de konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-1 kazanan İzmir temsilcisi, rövanşta Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı hakem ikilisi Frankie Tanti (Malta) ve Bozhidara Mitkova (Bulgaristan) yönetecek. Altekma, rakibinden en az 2 set alması halinde, yenilse bile tur atlamayı garantilemiş olacak. Maç biletleri 100 TL olarak taraftarların satışına sunuldu.

Altekma Başkanı Melih Sebastien Durmuş konuyla ilgili, "Bu maçı kazanarak Avrupa Kupası’nda son 16’ya kalmak istiyoruz. 1990 yılında kurulmuş kulübümüz için büyük bir başarı olacak. Şu ana kadar tarihimizde görülmemiş bir şey. Bu önemli maça herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Başantrenör Ömer Tok ise, "Çok sıkı bir maç takviminde çıktık. Kadromuzda ufak tefek değişiklikler var. Bu maçı kazanıp sezonun ikinci yarısına da mutlu bir şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altekma’da flaş ayrılık

Sliedrecht Sport karşılaşması öncesinde kulüp, oyuncu Gabriel Candido ile yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Gabriel Candido’ya teşekkür ederiz. Sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona ermiştir. Yolun açık olsun Gabriel" ifadeleri yer aldı.

