Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor

Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanşında Sliedrecht Sport'u yarın İzmir'de ağırlıyor; Atatürk Voleybol Salonu 19.00. Gabriel Candido ile sözleşme karşılıklı sona erdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:23
Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor

Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor

Altekma, CEV Challenge Kupası 16’lı finaller turunun ikinci maçında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport’u yarın İzmir’de konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-1 kazanan İzmir temsilcisi, rövanşta Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı hakem ikilisi Frankie Tanti (Malta) ve Bozhidara Mitkova (Bulgaristan) yönetecek. Altekma, rakibinden en az 2 set alması halinde, yenilse bile tur atlamayı garantilemiş olacak. Maç biletleri 100 TL olarak taraftarların satışına sunuldu.

Altekma Başkanı Melih Sebastien Durmuş konuyla ilgili, "Bu maçı kazanarak Avrupa Kupası’nda son 16’ya kalmak istiyoruz. 1990 yılında kurulmuş kulübümüz için büyük bir başarı olacak. Şu ana kadar tarihimizde görülmemiş bir şey. Bu önemli maça herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Başantrenör Ömer Tok ise, "Çok sıkı bir maç takviminde çıktık. Kadromuzda ufak tefek değişiklikler var. Bu maçı kazanıp sezonun ikinci yarısına da mutlu bir şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altekma’da flaş ayrılık

Sliedrecht Sport karşılaşması öncesinde kulüp, oyuncu Gabriel Candido ile yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Gabriel Candido’ya teşekkür ederiz. Sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona ermiştir. Yolun açık olsun Gabriel" ifadeleri yer aldı.

ALTEKMA, CEV CHALLENGE KUPASI 16’LI FİNALLER TURUNUN İKİNCİ MAÇINDA HOLLANDA EKİBİ SLİEDRECHT...

ALTEKMA, CEV CHALLENGE KUPASI 16’LI FİNALLER TURUNUN İKİNCİ MAÇINDA HOLLANDA EKİBİ SLİEDRECHT SPORT’U YARIN İZMİR’DE AĞIRLAYACAK.

ALTEKMA, CEV CHALLENGE KUPASI 16’LI FİNALLER TURUNUN İKİNCİ MAÇINDA HOLLANDA EKİBİ SLİEDRECHT...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda
2
Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor
3
Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül
4
Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesi: Futbolcunun dili boğazına kaçtı
5
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) 31 Ocak-1 Şubat’ta Rize’de
6
Somaspor 3 Takviye Yaptı: Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık İmzaları Attı
7
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları