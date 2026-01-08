Euroleague: Dubai Basketbol 92-81 Fenerbahçe Beko

Euroleague 21. haftada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai Basketbol'a 92-81 yenildi; maç Coca-Cola Arena'da oynandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:42
Euroleague: Dubai Basketbol 92-81 Fenerbahçe Beko

Euroleague: Dubai Basketbol 92-81 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague 21. hafta maçında deplasmanda Dubai Basketbol'a 92-81 mağlup oldu.

Maç Bilgileri

Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Kadro ve Skorlar

Dubai Basketbol: McKinley Wright 22, Dwayne Bacon 15, Filip Petrusev 2, Awudu Abass 2, Mfiondu Kabengele 14, Justin Anderson 11, Kenan Kamenjas 20, Davis Bertans 3, Klemen Prepelic, Aleksa Avramovic 1, Sertaç Şanlı 2

Başantrenör: Jurica Golemac

Fenerbahçe: Baldwin 21, Nicolo MelliHorton-Tucker 15, Jantunen 13, Hall 9, Biberovic 8, Birch 7, Melih 3, Colson 2, Boston Jr. 2, Silva 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 73-62

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 21. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA DUBAİ BASKETBOL'A 92-81 MAĞLUP OLDU.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 21. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA DUBAİ BASKETBOL'A 92-81 MAĞLUP OLDU.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 21. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA DUBAİ BASKETBOL'A 92-81 MAĞLUP OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Euroleague: Dubai Basketbol 92-81 Fenerbahçe Beko
2
Çorum FK'den Transfer Atağı: Burak Çoban, Sinan Osmanoğlu ve Ibrahim Zubairu
3
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
4
Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya Kayak İl Birinciliğinde Sporcularla Buluştu
5
Chris Silva Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Tribünden İzledi
6
Denizli İdmanyurdu Eskişehir'i 3-1 Yenip İlk Yarıyı 26 Puanla Kapattı
7
Trabzonspor'da Yeni Transfer Chibuike Nwaiwu İlk Antrenmanına Çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları