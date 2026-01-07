Altekma, Sliedrecht Sport'u 3-0 Yenip 2026 CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finallere Yükseldi

Altekma, Sliedrecht Sport'u rövanşta 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) mağlup ederek 2026 CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:24
Altekma, 2026 CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u rövanşta da 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) yenerek 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Maç Detayları

Karşılaşma Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı. Hakemler: Tanti Frankie, Mitkova Bozhidara.

Setler: 25-15, 25-21, 25-21

Kadrolar

Altekma: Maksim Buculjevic, Erhan Hamarat, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Kenen Derince)

Sliedrecht Sport: Daan Haanappel, Kees De Hoogh, Luuk De Groot, Duco Krook, Jacob Krıjnsen, Thijmen Heemskerk (Mart De Groot, Rick Van Der, Steijn Van Den Bos, Jasper Bouter, Raygid Isenia, Tim Van Adrichem)

Sonuç: Altekma, rövanş zaferiyle tur atladı ve bir üst turda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşecek.

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

